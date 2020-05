Messi: “Ripresa Liga? Il pericolo è ovunque…”

Fermi tutti, parla Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona è stato intervista in esclusiva dal Mundo Deportivo. Tanti i temi affrontati da La Pulce blaugrana: dalla ripresa della Liga dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus, sino al calciomercato con il forte interesse dei catalani per Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter.

Ripresa della Liga

Mentre la Bundesliga riparte nel weekend, gli altri massimi campionati studiano la formula per scendere di nuovo in campo. Il sei volte Pallone d’Oro argentino ha commentato la ripresa delle attività e il rischio contagio: “Onestamente il rischio di contagio è ovunque”, ha esordito Messi. “Quando esci di casa il rischio è già lì fuori. Quindi penso che non devi pensarci troppo perché altrimenti non dovresti andare più da nesuna parte. Allo stesso tempo comprendiamo anche che è essenziale rispettare i protocolli e adottare le massime misure di prevenzione. Tornare all’allenamento è un primo passo ma non dovremmo fidarci solo di noi stessi: dobbiamo continuare a prendere tutte le precauzioni necessarie e ipotizzare che torneremo comunque in campo a giocare. Anche se a porte chiuse”.



Messi chiama Lautaro Martinez

Dal ritorno in campo de La Liga al calciomercato con le voci sempre più insistenti dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez dell’Inter: “Ad essere onesto, non so davvero se ci siano oppure no trattative in corso ora per lui. Sinceramente non ne ho idea”, ha detto Messi. “In ogni caso penso di aver già detto cosa penso di Lautaro: è un attaccante impressionante, soprattutto perché penso che sia una punta molto completa e forte, dribbla bene, sa fare goal, sa come proteggere la palla… Ma bene, detto ciò dovremmo vedere cosa succederà”. Settimane fa anche il tecnico del Barcellona Setien aveva mostrato grande interesse per il Toro argentino: “Un calciatore importante, un grandissimo giocatore, e il Barcellona è sempre interessato ai grandi giocatori”.