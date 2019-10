Morata si è preso l’Atletico Madrid: rapporto gol-minuti giocati migliore di…Griezmann

Dopo essere entrato nella storia come l’unico calciatore ad aver segnato in Champions League con entrambe le maglie dei club di Madrid, Alvaro Morata mette a segno un altro importantissimi dato statistico.

L’attaccante dei Colchoneros, con la rete in campionato all’Atletico Bilbao, fa registrare numeri addirittura migliori di chi, all’Atletico Madrid, ha scritto pagine da record come Antoine Griezmann.

MIGLIORE –Se parliamo di attaccanti che hanno scritto la storia dell’Atletico Madrid, Griezmann è senza dubbio ancora il migliore. Ma se si analizza il 2019, Alvaro Morata, curiosamente, si dimostra meglio del centravanti francese. Come sottolinea Marca, infatti, prima di passare al Barcellona questa estate, il bomber francese aveva una media realizzativa con i colchoneros di una rete ogni 218 minuti di gioco. L’ex Real Madrid e Juventus, invece, in questo 2019 può vantare un gol ogni 188 minuti sul terreno di gioco, l’ultimo, proprio nella recente sfida di campionato contro l’Atletico Bilbao. Insomma, Morata si è preso l’Atletico Madrid e punta a far dimenticare, o quasi, il Piccolo Diavolo…