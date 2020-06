Non solo Lautaro e Neymar, Bartomeu vuole un Barcellona da sogno

Il Barcellona sembra essere una delle squadre più attive sul mercato. La compagine catalana ha puntato da tempo Lautaro Martinez. Il classe ’97 sembra essere già destinato a lasciare l’Inter anche se Beppe Marotta ha negato qualsiasi richiesta di cessione da parte dell’argentino. Discorso diverso invece per quanto riguarda Neymar. Il giocatore vorrebbe liberarsi dal PSG e fare ritorno da Messi e Suarez, ma il costo del suo cartellino rimane un problema serio per le casse catalane.

Barcellona da sogno

Secondo quanto riportato da Don Balon il presidente blaugrana avrebbe già in mente il Barcellona del prossimo anno. In porta ci sarà il confermatissimo Ter Stegen. Il portiere tedesco nell’ultima stagione ha giocato a livelli altissimi e i blaugrana non hanno alcuna intenzione di privarsene. Nella linea difensiva giù le mani anche da Piqué, mentre si cercano alternative al francese Lenglet. Qualche novità potrebbe arrivare anche sulla fascia destra. Il sito spagnolo ha parlato di un interessamento per Hector Bellerin e Cancelo. Intoccabile sulla sinistra, invece, Jordi Alba. A centrocampo tutto dipenderà dall’esito della trattativa con la Juventus per Miralem Pjanic, mentre Sergio Busquets e De Jong rimarranno punti fissi nella formazione di Setien. In attacco, accanto a Messi, ecco che Bartomeu vorrebbe schierare Lautaro e Neymar. Se così fosse il Barcellona avrebbe pochi rivali sia in Spagna, sia in Europa.