Real Madrid-Atletico Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Real Madrid-Atletico Madrid si gioca oggi, sabato 25 febbraio 2023 per la Liga. Il massimo torneo spagnolo propone per il campionato il super derby tra le due formazioni madrilene allenate da Carlo Ancelotti e Diego Simeone. Squadre in campo alle 18:30.

Real Madrid-Atletico Madrid, le ultime 51 punti per il Real Madrid che deve recuperarne ben 8 sul Barcellona capolista, 41 per l'Atletico Madrid che deve dare un segnale per provare, almeno a piazzarsi al terzo posto per il quale sta lottando con Real Sociedad e Betis. Un derby molto importante e decisivo, quindi, per motivi diversi per entrambe le formazioni.

I Colchoneros di Simeone hanno perso il match d'andata al Wanda Metropolitano per 2-1 e più in generale non vincono un derby di campionato al Santiago Bernabeu dalla stagione 2015/16, motivo in più per provare a fare "lo scherzetto" ai rivali.

I Blancos saranno con Benzema, Vinicius e Valverde in avanti. Modric, Camavinga, Kroos in mezzo. Courtois dirigerà dalla porta tutta la difesa. Nell'Atletico Madrid toccherà a Griezmann e Morata sfondare in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla — La sfida che vedrà opposte Real Madrid e Atletico Madrid si giocherà sabato 25 febbraio 2023 al Santiago Bernabeu. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 18,30.

Sarà DAZN a proporre in diretta e in esclusiva il derby di Madrid. Gli abbonati alla piattaforma potranno dunque seguire il match su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Nacho; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius. All. Ancelotti

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina, Savic, Hermoso, Reinildo; Llorente, Barrios, Koke, Carrasco; Morata, Griezmann. All. Simeone