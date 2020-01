Real Madrid, caso Vinicius: si rifiuta di fare gli esercizi nel dopo gara

Vorrebbe giocare di più, ma i suoi comportamenti portano all’esatto opposto. Vinicius Jr, attaccante del Real Madrid, si è reso protagonista di un gesto clamoroso che sicuramente non è passato inosservato al tecnico Zinedine Zidane.

Al termine della sfida contro il Getafe, il brasiliano – che aveva giocato circa 20 minuti della gara – è stato richiamato da un membro dello staff di Zidane per fare l’allenamento post-gara con i giocatori che non erano scesi in campo. Dopo pochi istanti, però, Vinicius ha deciso di abbandonare la seduta dicendo che era stanco. Le telecamere di Movistar + hanno ripreso tutto e le immagini sono diventate virali sui social. Dopo una lunga discussione con il preparatore, dunque, l’attaccante brasiliano ha abbandonato i compagni sul campo ed è tornato nello spogliatoio.

