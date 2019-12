Real Madrid, Florentino Perez avverte: “Voglio un 2020 ricco di successi”

Con lo 0-0 ottenuto contro l’Athletic Bilbao, si è chiuso il 2019 del Real Madrid, attualmente al secondo posto in Liga, a due punti di distanza dal Barcellona capolista. A fissare gli obiettivi per il 2020, in occasione del brindisi di Natale, è intervenuto il presidente Florentino Perez in prima persona. Queste le sue parole raccolte da MARCA.

OBIETTIVI – “Vogliamo che il 2020 sia un anno pieno di successi e di titoli per le nostre squadre. La nostra volontà è quella di non arrenderci mai, continuando ad essere l’istituzione sportiva più amata dalle persone. Il Real Madrid è un sentimento che unisce milioni e milioni di persone”.

