Real Madrid, Varane: “Vogliamo vincere tutto. Pepe, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo i miei modelli”

Fra le colonne del Real Madrid, fresco vincitore della Supercoppa di Spagna, vi è il difensore Raphael Varane. Il francese, laureatosi campione del mondo con la sua nazionale nel 2018, ha rilasciato un’intervista a DAZN.

OBIETTIVO – “L’obiettivo è sempre lo stesso: vincere tutto. Vincere ti dà sempre voglia di riprovare quelle emozioni e di dimostrare che puoi competere per il titolo. Ciò che ho vinto è più di un sogno: aver conquistato così tante coppe è più di ciò che mi aspettavo”.

MODELLI – “Mi ispiro a giocatori come Pepe e Sergio Ramos, anche loro difensori come me, e a Cristiano Ronaldo: lui è un esempio per qualsiasi calciatore. Da loro ho imparato tanto: ad esempio, da Sergio Ramos ho preso la mentalità vincente. Trova stimoli ogni giorno, ha sempre voglia di vincere, anche in allenamento. Ha esperienza e non perde mai la giusta motivazione”.

REAL – “Essere un giocatore del Real significa aver poco margine di errore. Dobbiamo saper difendere in avanti per pressare gli avversari e questo ci porta ad avere 50 metri di campo alle spalle: ecco perché dobbiamo avere la massima concentrazione”.

MESSI – “Lionel è un giocatore speciale, con lui non puoi difendere come fai con gli altri. Ci vuole moltissima attenzione, bisogna difendere di squadra: non puoi permetterti di lasciargli spazio”.

HAZARD – “Si sta integrando bene, ha un talento impressionante. Giocare con lui è un piacere, in campo fa la differenza”.

ZIDANE – “E’ un grande esempio per me. Ha molta tranquillità, rimane sempre positivo e crede in se stesso”.

FUTURO – “Ogni anno qua è una grande sfida. Sono al Real da otto anni e all’inizio di ogni stagione è come ricominciare da zero: resetto tutto per dare il meglio”.

