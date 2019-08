Real Madrid, Zidane fuga ogni dubbio: “Bale rimarrà, oggi ha svolto un gran lavoro”

Si può dire soddisfatto Zinedine Zidane per il debutto nella nuova Liga del suo Real Madrid, che nel pomeriggio ha vinto 3-1 contro il Celta Vigo. E i punti di distacco dal Barcellona sono già 3, un ottimo modo di cominciare la stagione: “Bale resterà, sta pensando solo a fare minuti in questa stagione per migliorare la propria condizione – ha affermato il tecnico francese, fugando ogni dubbio sulla sua possibile cessione negli ultimi giorni di mercato -. Oggi abbiamo giocato molto bene, tenendo botta anche in inferiorità numerica, e il gallese ha svolto un lavoro fenomenale”.

E ancora, più in generale: “Mi è piaciuto il lavoro difensivo, è stata la chiave per vincere la partita. Anche gli attaccanti, da Bale a Vinicius, hanno aiutato molto la fase arretrata. Se difendiamo bene, poi sappiamo di avere le possibilità per colpire in avanti. Non è stato un precampionato esaltante dal punto di vista dei risultati, ma il lavoro è stato soddisfacente”.