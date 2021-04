Real Madrid, Zidane non fa festa dopo il Clasico: “Siamo al limite. Non riusciamo più a finire le partite”

Una vittoria di prestigio nel Clasico contro il Barcellona, tanti sorrisi da parte della squadra, un po’ meno da parte di Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, infatti, dopo la vittoria per 2-1 che ha permesso ai blancos di portarsi in vetta alla classifica de La Liga almeno momentaneamente, fa i conti con lo stato fisico dei suoi. Come riporta Goal, le parole del mister non sono affatto di buon auspicio per il futuro…

Real Madrid, Zidane e la squadra sfinita

“Ci sono giocatori che soffrono di nuovo”, ha detto Zidane facendo riferimento alla stanchezza dei suoi giocatori e agli infortuni avuti come quello di Lucas Vazquez. “Non so come finiremo la stagione, ma avremo bisogno di tutti perché siamo fisicamente al limite. È difficile per noi finire le partite. Ma noi siamo qui e siamo vivi”.

Uno sguardo ai prossimi impegni, ad iniziare da quello di Champions contro il Liverpool: “Ora proveremo a riposare per bene per prepararci alla gara di mercoledì”.

Zidane non manca di parlare anche del Clasico appena vinto: “Koeman dice che c’era un rigore su Braithwaite? È la sua sensazione, se l’arbitro dice che non è rigore, non è rigore. Ciò che conta per noi è quello che abbiamo fatto sul campo e dobbiamo essere contenti di noi”.