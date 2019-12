Sergio Ramos nella storia del Clasico e Florentino Perez lo celebra…

43 volte Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid è entrato nella storia del calcio spagnolo. Alla vigilia del Clasico contro il Barcellona era tanta l’attesa per il record che stava per arrivare, ed ecco che lo stesso spagnolo, in compagnia del patron merengues Florentino Perez, ha celebrato le 43 partecipazioni alla super sfida de La Liga.

Nonostante lo 0-0 sul campo, il centrale spagnolo ha avuto modo di gioire e, all’indomani della gara ha pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto che lo ritrae in compagnia del presidente del Real Madrid al momento della consegna di una maglia speciale per le 43 presenze nel Clasico appunto. Un traguardo che, secondo i media spagnoli è da record e che pone Sergio Ramos come l’unico giocatore ad aver raggiunto quel numero di partecipazioni davanti a Paco Gento, Manolo Sanchis e Xavi. El Capitan, spera di avere modo di rendere ancor più unica la sua statistica… incrementandola nella sfida di ritorno.