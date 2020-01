Setien, buona la prima al Barcellona: “Quando hai Messi sei tranquillo. E dopo i mille passaggi…”

Assist di tacco di Vidal, gol decisivo di Messi. Il Barcellona vince all’esordio sulla panchina del neo allenatore Setien. Un successo meritato e rafforzato anche da altri tentativi pericolosi registrati nel corso della gara, ma soprattutto da un numero di passaggi da record. Oltre mille i ‘dialoghi’ tra compagni di squadra.

Come riporta Marca, l’allenatore ha esultato per la buona prova vista contro il Granada esaltando le doti di Lionel Messi: “Siamo stati straordinari. Non è facile quando le squadre si chiudono e bisogna trovare sempre nuove alternative al tuo gioco. Messi ha fatto quello che fa da tutta la vita. Quando hai lui sei più tranquillo”, ha ammesso Setien che poi ha commentato sul record di mille passaggi (1005 realizzati): “I mille passaggi? Vorrei giocassimo più in velocità ma oggi ci hanno spesso spezzato il ritmo con i falli. L’unica cosa che voglio è controllare il gioco”.