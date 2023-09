Siviglia, Sergio Ramos: “Sono felice di tornare, ero in debito”

Sergio Ramos torna ad abbracciare il Siviglia, il club in cui lo spagnolo è nato calcisticamente. All'arrivo in aeroporto, il difensore ha raccontato le proprie emozioni per questo ritorno

Redazione ITASportPress

Dopo aver rifiutato la ricca proposta araba, Sergio Ramos torna a casa e riparte dal Siviglia. Per il 37enne ex Real Madrid e PSG si tratta di una scelta romantica, che va oltre qualsiasi aspetto economico. Atterrato all'aeroporto di Siviglia, intercettato da Marca il difensore ha ammesso: "Sono emozionato, per me è un giorno speciale".