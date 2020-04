Siviglia, Suso: “Spaventato dal Coronavirus. Ripresa? Se c’è anche l’1% di rischio meglio non giocare”

In tutta Europa ci si interroga sul futuro dei campionati, attualmente sospesi a causa dell’emergenza Coronavirus. Sull’argomento, a Radio Marca Sevilla, è intervenuto il giocatore del Siviglia Suso. Queste le parole dell’ex milanista.

RIPRESA – “Non sono d’accordo a terminare il campionato a tutti i costi, se allenandomi finissi con il contagiare mia moglie non me lo perdonerei mai. Non è logico che noi dobbiamo giocare ed essere concentrati chiusi in un hotel. Se c’è anche soltanto l’1% di rischio, è meglio non continuare. Io non credo che si possa completare la stagione, sono molto spaventato e non esco neanche per fare la spesa”.

