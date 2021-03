Suarez sprona l’Atletico: “Nessuno ci toglierà fiducia. Voglio portare un titolo alla squadra”

L’Atletico Madrid ha l’occasione di piazzare l’allungo decisivo in campionato. I Colchoneros sfidano il Real nel derby di Madrid, partendo dai cinque punti di vantaggio in classifica. Una vittoria li lancerebbe davvero in fuga. Luis Suarez ha parlato ai canali della Liga: “Tutte le partite contro il Real Madrid sono speciali, sono quelle che vuoi giocare sempre. Dobbiamo vendicarci dell’andata e restare in testa in campionato. Io sono sempre stato competitivo, ho voglia di dimostrare e migliorarmi, di essere capace di superare ogni ostacolo. Sono sempre stato testardo. Ora sono in club in cui si dice che si segnino pochi gol, ma con la qualità dei giocatori intorno diventa facile”.

FAVORITO

Atletico favorito al titolo? Suarez risponde così: “Siamo una squadra che ha un grande entusiasmo e voglia di andare lontano. Nessuno ci toglierà questa fiducia, anche se il campionato è molto difficile ed è complicato avere continuità durante tutto l’anno. Tutti possono fare punti contro le squadre di vertice, per questo dobbiamo dare molto valore a quello che abbiamo fatto finora e dobbiamo continuare su questa linea per raggiungere l’obiettivo. Ogni giocatore ha sempre questo desiderio. L’Atletico non vince titoli da molto tempo e portarne uno è un mio desiderio”.