Vinicius, notte galactica e da record: segna e fa meglio di… Messi

Una notte che difficilmente potrà dimenticare. Vinicius Jr è stato grande protagonista del Clasico del suo Real Madrid contro il Barcellona. Il brasiliano ha sbloccato la gara con una rete di destro – deviata da Piqué – che ha dato il là al successo blancos contro i blaugrana.

Un gol che oltre ad essere decisivo ai fini del risultato gli permette di sfondare un record che apparteneva a Lionel Messi. Infatti, Vinicius è diventato il marcatore più giovane della storia recente del Clasico nel XXI secolo. Con 19 anni e 233 giorni, il brasiliano ha battuto l’argentino che aveva segnato per la prima volta all’età di 19 anni e 259 giorni. Una soddisfazione in più per l’attaccante che vince il personalissimo Clasico…