Psg, Tuchel: “Nessuno gioca bene come l’Atalanta. Su presenza Mbappé…”

L’allenatore del Psg, Thomas Tuchel, nel corso della conferenza stampa prima della partita di Coppa di Lega contro il Lione, ha rilasciato dichiarazioni interessanti in merito al prossimo avversario in Champions League, l’Atalanta.

NESSUNO COME LORO

Le parole del tecnico ex Borussia Dortmund: “Non approfitterò della partita di Coppa per preparare la gara di Champions, anche perché non conosco nessuna squadra che gioca come l’Atalanta. Giocano in modo speciale, sia in fase difensiva che offensiva. Possiamo lavorare sul nostro stato d’animo, il nostro spirito combattivo e la nostra voglia di vincere. Un buon risultato contro il Lione può aiutarci in vista dell’Atalanta”.

RECUPERO MBAPPÉ – “Ho ancora una speranza, sebbene sia molto debole. Si sta curando da solo e ogni ora che passa può essere importante, anche se per vederlo in campo contro l’Atalanta ci vorrebbe un miracolo“.