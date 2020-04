Dalla Francia, Monaco: Fabregas si taglia l’ingaggio del 30% per aiutare i dipendenti del club

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, ha scelto di sua iniziativa di ridursi l’ingaggio del 30%. A riportare la notizia RMC Sport, secondo cui la decisione sarebbe maturata per consentire a tutte le altre persone che lavorano nel club di ricevere l’intero importo del loro stipendio durante l’emergenza Coronavirus, che ha colpito duramente anche il mondo del calcio. Lo spagnolo avrebbe inoltre accettato di posticipare il pagamento di quattro mesi del suo stipendio fino a quando la società non verserà in condizioni economiche migliori, promettendo infine di pagare di tasca propria tutti i membri del personale medico e amministrativo del Monaco licenziati nelle scorse settimane.

FABREGAS: “WENGER E MOURINHO I MIGLIORI ALLENATORI AVUTI”