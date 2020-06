Di Maria soffre di insonnia e depressione temporanea per… lo stop alla Ligue 1

Il calcio prova a ripartire dopo l’emergenza coronavirus e lo fa in quasi tutti i principali tornei d’Europa, fatta eccezione per la Francia, dove il Governo ha deciso di sospendere la Ligue 1 e assegnare il titolo e confermare ogni verdetto. Questa decisione, per altro molto discussa da diversi protagonisti del massimo campionato francese, avrebbe avuto dei risvolti anche sui calciatori. In modo particolare, come riporta Le Parisien, su Angel Di Maria, attaccante del Paris Saint-Germain.

Di Maria: insonnia e depressione

Da quanto si apprende dal blasonato giornale francese, un medico dello staff parigino avrebbe espresso preoccupazione per la condizione del calciatore argentino. Di Maria soffrirebbe di insonnia e depressione temporanea per la sua condizione “casalinga” senza calcio per via dello stop forzato della Ligue 1. Le Parisien afferma che un medico avrebbe consegnato un rapporto dettagliato in cui si mette alla luce questa problematica, con l’aggiunta di stati d’ansia, sottolineata anche da alcune recenti rivelazioni di sua moglie che lo avrebbe definito “uno zombie”. Il 32enne sente la mancanza del calcio giocato e il suo corpo, ma soprattutto la sua mente, evidentemente, ne stanno subendo gli effetti peggiori.