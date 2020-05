Herrera racconta Mbappé: “Ci fa sembrare 12enni”

“Durante gli allenamenti ci fa sembrare 12enni”. Parola di Ander Herrera. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha raccontato a ESPN alcune particolarità della routine in casa francese in merito alle sessioni di training, ovviamente prima dell’emergenza pandemica, e del modo in cui il suo compagno Kylian Mbappé riesca sempre a stupire tutti.

Come Bolt

Il centrocampista ex Manchester United ha rivelato sull’enfant prodige: “Certe volte in allenamento ci fa sembrare dei 12enni. Lui corre. Sembra Usain Bolt e noi dei piccoli ragazzini alle prime armi”, ha detto Herrera. “Sembra davvero si stia allenando con i bambini. Vedi subito le sue doti. Anche quando è davanti al portiere. Non dà scampo. Sempre lucido e fa sempre gol. Non è facile fare i gol che fa lui. Soprattutto così tanti”. E in effetti, oltre agli allenamenti, Mbappé ha una media realizzativa incredibile fin da quando giocava nel Monaco. 90 gol su 120 partire giocate tra club del Principato e Psg. A conferma della sua vena da gol il titolo di capocannoniere vinto in questa annata.

“Mbappé da Pallone d’Oro”

Sulle doti del francese, quindi, nessun dubbio tanto che Herrera lo elegge a futuro Pallone d’Oro: “Non si trova da tutte le parti il mix perfetto tra velocità, tecnica e potenza. Lui le ha tutte. Penso che entro il 2025 sarà vincitore del Pallone d’Oro”. Belle parole che fanno eco al desiderio dello stesso centrocampista di giocare ancora a lungo con la stella francese al Psg: “Si dice che lui e Neymar se ne andranno, uno al Real Madrid e l’altro al Barcellona, ma vorrei che continuassero a giocare qui con noi. Se dovessi giocarmi un caffè sul fatto che rimarranno, lo farei sicuramente”, aveva detto il centrocampista a Cadena Cope confermando i due campioni parigini nella capitale francese anche per il futuro.