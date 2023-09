Il Psg strapazza il Marsiglia. Abardonado: “Hanno avuto due giorni di riposo in più”

Il Classique si è concluso male, anzi malissimo per l' Olympique Marsiglia . La squadra del sud della Francia è stata infatti strapazzata dal Paris Saint-Germain che ha vinto con un netto 4-0: decisive le reti di Hakimi, Kolo Mouani e la doppietta del nuovo acquisto Goncalo Ramos. Un successo rotondo della squadra di Luis Enrique al cospetto di un Marsiglia in totale rifondazione dopo l'addio di Marcelino che ha salutato dopo neanche un mese di campionato.

Jacques Abardonado, tecnico ad interim dell'OM, ha riconosciuto la superiorità dell'avversario, ma non ha risparmiato una piccola polemica: "Siamo tornati venerdì mattina alle 5 da Amsterdam, quindi abbiamo avuto un giorno e mezzo per preparare la sfida. Non è una scusa, è solo una constatazione. Il PSG ha avuto quattro giorni ed è una delle migliori squadre d'Europa. Avere due giorni in più ci avrebbe fatto molto bene, per ricaricare un po’ di più le batterie. Ma ripeto, non è una scusa, è una constatazione".