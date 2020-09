Lens, vittoria contro il Psg con tanto di record… negativo

Parte col botto il campionato francese del Paris Saint-Germain. All’esordio in Ligue 1, contro la neo promossa Lens, la squadra di Thomas Tuchel, priva di tanti big anche a causa dei vari contagi da coronavirus, perde 1-0 grazie al gol di Ganago propiziato da uno svarione del portiere Bulka. Un successo, per i debuttanti della massima serie francese che porta anche un record con sé anche se… negativo.

Lens, vittoria e record negativo

Tre punti conquistati dal Lens contro il Psg ma anche una statistica davvero speciale e unica. Infatti, i neo promossi in Ligue 1 sono stati capaci di portare a casa il successo nonostante un possesso palla quasi inesistente. Come scrive Opta, da quando il noto sistema dati raccoglie questo tipo di numeri (dal 2006/07), nessuna squadra era riuscita nel massimo campionato francese a vincere una gara con solo il 21.9% del possesso palla.

L’esordio del Lens, dunque, entra nella storia non solo per il risultato in sé, ma anche per i numero dell’incontro e pazienza se non sarà un record così tanto da raccontare…

