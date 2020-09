Marsiglia, Payet ci ricasca: nuovo sfottò al PSG. E Neymar diventa un cane…

“Parigi non è la Capitale. La Capitale è Marsiglia”. Il big match di Francia più sentito è sicuramente Paris Saint-Germain-Marsiglia: troppo diversi i due mondi, quello della più grande città nella zona settentrionale e quello della Provenza. La rivalità ha origini lontane ma si è perfettamente tramandata fino ai giorni nostri. Il centrocampista francese dell’OM Dimitri Payet non ha contribuito a far scemare la tensione tra i due club, data la sua propensione a punzecchiare gli avversari, come avvenuto dopo la sconfitta dei parigini in finale di Champions League.

NUOVO ATTACCO

Stavolta Payer ha deciso di scagliarsi contro il Paris dopo la vittoria del suo Marsiglia proprio ai danni dei campioni di Francia in carica. Un successo clamoroso che contribuisce ad aggravare la falsa partenza degli uomini di Thomas Tuchel. Il suo tweet è stato emblematico: “La banda è organizzata”. Poi il riferimento al cambio di Capitale, almeno sul campo. E nella caricatura postata da Payet c’è pure una frecciata per Neymar, il cui volto è stato sistemato proprio al posto del muso di un cane.

