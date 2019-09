Psg, Herrera non ha dubbi: “Neymar è da Pallone d’Oro. Ora, l’anno prossimo o tra due anni…”

Ancora decisivo, ancora un gol da tre punti allo scadere. Neymar si è ripreso il Psg e sta convincendo sempre più tecnico e compagni.

Prima la rovesciata contro lo Strasburgo, poi la rete di sinistro contro il Lione. O’Ney è tornato alla grande a guidare i campioni di Francia e, in attesa del ritorno di Cavani e Mbappé, si è caricato sulle spalle la squadra. Come riporta L’Equipe, le prove del brasiliano non sono passate inosservate ai compagni e Ander Herrera, centrocampista arrivato dal Manchester United in estate, ha avuto parole d’elogio per il compagno.

DA PALLONE D’ORO – “Sono felice di giocare con Neymar. Non parlerò di ciò che è accaduto durante la sua finestra del calciomercato”, ha detto il centrocampista. “Ora, Neymar è con noi. È un giocatore fantastico che può essere Pallone d’Oro. Ora, tra un anno o tra due stagioni. Siamo molto felici. Spero che possa giocare così per tutta la stagione”, ha detto Herrera facendo eco alle parole del tecnico Tuchel. E sul campionato ha aggiunto: “Già finito? No, abbiamo giocato solo sei partite. Ho appena visto la classifica. Ci sono molte squadre pericolose. Noi le rispettiamo tutte e giocheremo sempre al meglio”.