Psg, Icardi: “Contento del primo gol al Parco dei Principi, squadra sempre più forte e unita”

Due gol in pochi giorni con la maglia del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi ha ricominciato a trovare confidenza con il gol e non vuole più smettere. Nel 4-0 al Parc des Princes rifilato all’Angers, infatti, c’è anche la firma dell’argentino: “Sono molto felice per aver segnato anche quest’oggi – ha detto a BeIN Sports -, non avevo ancora avuto l’occasione di farlo al Parco dei Principi. È stato importante per me anche giocare titolare, mi dà molta fiducia. La squadra sta diventando pian piano sempre più unita e sempre più forte”. Passo dopo passo è anche l’ex Inter che sta ritrovando la condizione, dopo tanti mesi trascorsi in tribuna quando vestiva la maglia nerazzurra. Il Psg può dirsi molto soddisfatto per averlo acquisito negli ultimi giorni di calciomercato.