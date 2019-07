Psg, Mbappé non si nasconde: “Vogliamo vincere la Champions. Ma per farlo…”

Protagonista assoluto del mondo parigini, Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, è stato intervistato da L’Equipe riguardo alla prossima stagione e agli obiettivi della squadra. Tante le voci circolate sul proprio futuro e su quello dei suoi compagni – Neymar in modo particolare -, ma l’enfante prodige non mostra alcuna esitazione, specie quando si parla di raggiungere vittorie importanti.

Dopo aver presentato le divise – le seconde maglie -, per la prossima stagione, ecco un Mbappé carico e fiducioso: “Non riuscire a vincere la coppa nazionale nella passata stagione è stato come un fallimento”, ha ammesso l’attaccante. “Anche se il grande obiettivo rimane la Champions League. Dobbiamo migliorare, e dare tutto per arrivare dove vogliamo. La squadra c’è, ma per un motivo o per un altro troviamo sempre il modo di complicarci le cose”. E come risolvere questi problemi? Mbappé ha la soluzione: “Proveremo ad imparare dagli errori del passato, sarebbe bello se riuscissimo a vincere qualcosa in Europa”.