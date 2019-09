Psg, telenovela Neymar: la dirigenza incontra i tifosi per chiedere di ‘perdonare’ il brasiliano

Neymar resterà al Paris Saint-Germain. La telenovela di mercato sembra, ormai, destinata a concludersi con un nulla di fatto. L’asso brasiliano, dato per vicinissimo alla Spagna, sponda Barcellona, dovrebbe rimanere in Ligue 1.

Non è stato trovato l’accordo tra i campioni de La Liga e quelli parigini così Neymar rimarrà almeno un’altra stagione in Francia. Una notizia che potrebbe far scontenti i tifosi, stufi degli atteggiamenti del calciatore e che anche di recente avevano manifestato la volontà di non vedere più il brasiliano con cori e striscioni contro di lui.

PACE – Stando a quanto riporta AS, invece, che cita Le Parisien, la società francese avrebbe provato a fare da paciere con i sostenitori. Un gruppo di alti dirigenti, la cui identità non è stata rivelata, avrebbe incontrato i capi ultrà parigini per chiedere di sostenere la squadra invece che andare contro Neymar. E, soprattutto, di non ripetere le scene viste nella gara d’esordio contro il Nimes quando alcuni cori e striscioni contro il brasiliano portarono anche ad una multa per il club.

Il Psg è, dunque, pronto a riaccogliere Neymar. Esattamente come Tuchel. Vedremo se i tifosi lo ‘perdoneranno’ dopo questi mesi bollenti di calciomercato.