Rothen attacca Pochettino: “Ha sostituito Messi per ‘marcare’ il territorio”

L'ex giocatore critica la scelta del manager del Psg di sostituire Messi

Quando parla non le manda certo a dire, soprattutto se si tratta di Paris Saint-Germain . Jerome Rothen , ex calciatore anche dei parigini, ha detto la sua a RMC Sport riguardo la sostituzione messa in atto da Mauricio Pochettino nell'ultima gara di campionato dei suoi quando ha optato per togliere Lionel Messi ad un quarto d'ora circa dal termine.

SBAGLIATO - "C'è stato un completo malinteso. Si è visto: Lionel Messi voleva restare in campo", ha detto Rothen. "Pochettino ha preso la decisione con la mente e le emozioni. Penso che questo sia del tutto inappropriato per lui, perché non si è mai comportato così con altre stelle della squadra. Da quando ha preso la guida del Psg, non si è mai comportato così cone le altre stelle come Neymar e Mbappé. Anche quando giocavano male li ha sempre difesi e mai sostituiti. Cavolo, stiamo parlando di Lionel Messi, il miglior calciatore del pianeta, forse di tutte le generazioni messe insieme. Quando Messi è nella tua squadra, devi gestirlo come il miglior giocatore del mondo. Con tutto quello che è. Ha uno status speciale. Bisogna evitare malintesi con il miglior giocatore della squadra, soprattutto all'inizio della sua esperienza a Parigi. Questo è un grave errore per Pochettino, avrebbe dovuto lasciare Messi in campo. Non so cosa volesse mostrare con questo. Forse voleva marcare il suo territorio? Speriamo di no, perché sarebbe pazzesco. Questo lascia delle macchie nella mente del giocatore e anche nell'immagine del mister. Pochettino ha sbagliato".