Ufficiale – Monaco, Moreno è il nuovo allenatore al posto di Jardim

Come avevamo anticipato in giornata, Robert Moreno ha trovato una panchina: niente Ecuador, l’ex vice-allenatore di Luis Enrique è ufficialmente il nuovo tecnico del Monaco. Si tratta della prima esperienza in un club da mister di una prima squadra per il 42enne, che per alcuni mesi è stato c.t. della Nazionale spagnola. Aspettava un progetto valido, ha scelto di accettare proposta del club del Principato, che milita in Ligue 1. Prende il posto di Leonardo Jardim, che era tornato sulla panchina del club biancorosso a gennaio 2019 in sostituzione di Henry.

Ecco il tweet: “L’AS Monaco annuncia la fine della collaborazione con Leonardo Jardim e l’arrivo al suo posto di allenatore di Roberto Moreno”.