Lilla campione con gli scarti del Psg: ecco le meraviglie di mister Galtier

La nuova proprietà che fa capo indirettamente al fondo Elliot

La dirigenza ha sfruttato alcune plusvalenze per rinforzare l'organico. Tipo quella per Osimhen, ceduto al Napoli per 50 milioni, soldi investiti con l'arrivo di 4 calciatori senza snaturare l’attacco sorretto da Yilmaz che a 35 anni ha fatto follie. Buon lavoro insomma svolto dall’ex d.s. parigino Olivier Letang, Il Lilla ha incassato 120 milioni cedendo Pepé all’Arsenal nel 2019 e Osimhen al Napoli, la scorsa estate. E in vetrina, per consolidare il budget da 147 milioni, ci sono altri pezzi pregiati. Come Ikoné, cresciuto con Mbappé a Bondy, ma cacciato dal Psg per far posto al più illustre compaesano. Anche il figlio di Weah, punta di formazione, ha traslocato non avendo prospettive nella capitale. Come capitato al mediano Soumaré, 22 anni. E pure a Maignan, unico portiere in Europa ad aver mantenuto la porta inviolata per 20 gare. Poi ci sono il turco Yazici e il terzino Celik. Un organico di buon livello che adesso dovrà dimostrare in Champions League di non far rimpiangere il Psg per due arrivato in semifinale e una volta in finale.