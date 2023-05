Lione, Aulas e l’addio ricco alla presidenza del club: buonuscita e tanti privilegi

Il Lione ha pubblicato nelle ultime ore un comunicato in cui ha annunciato l'addio alla presidente di Jean-Michel Aulas dopo 36 anni da numero uno del club. Fin qui nessuna novità se non fosse che il cambio di guardia porterà all'ex patron grandi vantaggi.

Come riportato dai principali media francesi, infatti, per Aulas ci sarà buonuscita che dovrebbe essere pari a 10 milioni per i suoi servizi resi nei 36 anni di operato. Ma non solo. L'ex presidente beneficerà di ulteriori vantaggi, come un box personale allo stadio, il rimborso delle spese legate alla sua attività all'interno dell'OL Groupe e un'auto aziendale.