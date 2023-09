Lione, ecco mister Grosso: "Io non ero la prima scelta? Pazienza, il club era la mia". Il tecnico ex Frosinone in conferenza stampa

Redazione ITASportPress

Ieri ha assistito allo 0-0 contro il Le Havre. Oggi inizia la sua avventura da allenatore del Lione. Fabio Grosso si è presentato nella conferenza stampa col club transalpino e ha speso subito belle parole per l'ambiente: "Appena è arrivata la chiamata è stata la mia prima scelta. Atmosfera straordinaria, la città mi ha lasciato ricordi incredibili durante il mio soggiorno da calciatore. Ora dobbiamo mettere tutto in campo, dare tutto per questo club. Non basta dirlo. Dobbiamo riportare insieme dove il club dove merita di essere e non nella posizione di classifica attuale".

Il tecnico è reduce dal campionato vinto a Frosinone: "E colgo l'occasione per ringraziare le persone che hanno condiviso questi ultimi due anni e mezzo in Ciociaria, è grazie a loro se sono qui. Non ero la prima scelta per il club? Non mi interessa affatto se fossi la prima, la seconda o la terza scelta. La cosa più importante era che il Lione fosse la mia prima scelta. Ho scelto di aspettare dopo un colloquio col Marsiglia che non è andato in porto. Ho detto loro 'buona fortuna".