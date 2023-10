Lione, Grosso attende il mercato: “Accoglieremo a braccia aperte i nuovi arrivi”

"Il livello della squadra può crescere se aumentiamo la concorrenza" . È questa l'ultima trovata di Fabio Grosso per il suo Lione , la cui partenza non è stata delle migliori. I francesi sono infatti penultimi in classifica con appena 3 punti conquistati nelle prime otto giornate, inoltre è una delle squadre che non ha ancora vinto in campionato. Così l'allenatore italiano ha ben pensato di chiedere soccorsi al mercato invernale.

MERCATO: Fabio Grosso spera di poter accingere al mercato per migliorare la rosa del Lione, ad oggi troppo in difficoltà in campionato. L'allenatore ha avvisato la società con queste dichiarazioni a Le Progres: "Il livello della squadra può crescere se aumentiamo la concorrenza - ha esordito in riferimento alle difficoltà incontrate in queste prime settimane -. Possiamo avere più scelte e se qualcuno verrà a portarci la sua qualità, lo accoglieremo a braccia aperte". Successivamente, l'italiano ha appoggiato nuovamente i piedi per terra. Perché il mercato invernale è ancora troppo lontano e accingere solo ad esso appare utopia: "Per la nuova sessione di mercato ci vuole tempo, troppo, e noi abbiamo tante partite difficili davanti a noi".