Lione, Grosso già in bilico. C’è l’ultimatum per l’allenatore italiano

Non è partita nel migliore dei modi l'avventura di FabioGrosso al Lione. L'allenatore italiano, ex Frosinone, ha preso in mano una squadra colpita dall'imperfetta gestione del tecnico precedente - Laurent Blanc - e ora ne paga le conseguenze. Sotto la sua gestione le cose non sono andate tanto meglio: solo un punto collezionato in quattro partite e ultimo posto in classifica stabile. Non certo ciò che si aspettavano i vertici del club francese, che ora pensano all'ultimatum. L'allenatore ex campione del Mondo nel 2006 avrà infatti a disposizione due partite per raddrizzare il percorso della sua squadra e salvare la panchina. Quella in programma oggi al Velodrome e poi quella in casa contro il Metz. Ora non si può più sbagliare. Lo riporta Le Progrès.