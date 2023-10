Marsiglia-Lione rinviata dopo bottiglia sul volto di Grosso

Un altro brutto episodio è capitato questa domenica in Francia. In occasione della sfida Marsiglia-Lione, la squadra ospite si stava dirigendo con il pullman al Velodrome per la gara quando, d'un tratto, il mezzo è stato colpito da un lancio di sassi. Uno di questi, purtroppo, pare sia riuscito a sfondare il vetro e colpire proprio il mister dell'OL Fabio Grosso. Le sue condizioni per fortuna non sono critiche, pare abbia solo riportato un netto taglio alla nuca che gli ha provocato un'importante fuoriuscita di sangue. Di seguito le foto. C'è da ricordare, comunque, che situazioni del genere capitano spesso in Francia e a farne le spese, questa volta, è stato proprio Grosso. Il match Marsiglia-Lione è stato annullato e si giocherà a data da destinarsi.