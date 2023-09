Lione, sarà Fabio Grosso il nuovo allenatore

C'è l'ok e l'accordo tra le due parti, l'italiano volerà in Francia e proverà a risollevare il Lione dalle sue sorti

Se ne era parlato con forte insistenza nelle ultime ora ed ora pare tutto fatto. Fabio Grosso ha battuto la concorrenza di Gattuso - oltre quella estera - e sarà presto il nuovo allenatore del Lione. Lo confermano diverse fonti francesi, tra cui il famoso quotidiano transalpino L'Equipe. Il tecnico italiano ex Frosinone ha raggiunto un accordo con il club proprio nella mattinata di giovedì 14 settembre e sarà annunciato nelle ore successive. Raggiungerà la squadra il giorno dopo, venerdì, e siederà in panchina già dalla prossima sfida di campionato contro il Le Havre. Grosso prende il posto di Laurent Blanc, leggenda del calcio francese e allenatore che non è riuscito a risollevare le sorti del club. Con lui, il Lione si è reso protagonista del peggior avvio di campionato della sua storia.