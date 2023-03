Messi, no alle offerte dall’Arabia Saudita: le ultime sul suo futuro

Lionel Messi non intende continuare la sua carriera in Arabia Saudita. Il giocatore argentino, dopo aver vinto il Mondiale, si trova in un momento decisivo della sua carriera, in quanto dovrà decidere quale strada intraprendere alla scadenza del suo contratto con il PSG.

L'opzione attualmente più plausibile è continuare almeno un'altra stagione in Francia, anche se non è stato ancora raggiunto un accordo. Ora il club parigino sta formulando una seconda proposta che Messi dovrà decidere se accettare o meno.

Quello che è sicuro è che Messi non intende ascoltare proposte che possono arrivare dal Medio Oriente, e nello specifico dall'Arabia Saudita. Pare infatti, secondo fonti locali, che l'Al Hilal, squadra leader in Asia, avesse pronta una possibile proposta da ben 600 milioni di euro per le prossime due stagioni, un'opzione che, però, Leo ha al momento rifiutato. Anche il padre del campione argentino avrebbe rilasciato un comunicato per annunciare che il club arabo non avrebbe formulato nessuna offerta finora.