Liverpool, anche Klopp ‘scarica’ Karius: “Non abbiamo bisogno di un quinto portiere…”

Parla il tecnico Reds sulla situazione del portiere

Redazione ITASportPress

In casa Liverpool tiene ancora banco il futuro del portiere Loris Karius. Passato, suo malgrado, alle recenti cronache sportive per gli errori nella famosa finale di Champions League del 2018 persa dai Reds contro il Real Madrid, per l'estremo difensore sono stati anni difficili dove non ha più trovato il giusto spazio pur avendo provato diverse esperienze. Tornato in terra inglese dopo le avventure con Besiktas e Union Berlino, per il giocatore sembra essere arrivato il momento di cercare un'altra sistemazione.

Dopo le parole del preparatore dei portieri del Liverpool, ecco quelle del mister JurgenKlopp riportate dal sito ufficiale della società: "Ci sono situazioni diverse da precisare prima di parlare di Karius. In primis che Loris non sta facendo nulla di male. Anzi, si allena molto duramente ed è in forma. Si impegna e i preparatori sono molto contenti. Ma prima della stagione abbiamo preso una decisione come società. Ovviamente era nell'interesse del club e anche dello stesso giocatore trovare per lui una soluzione, ma questo non è accaduto. Noi qui abbiamo una situazione chiara: abbiamo Alisson che è il numero uno, poi il nostro numero 2 che è Caoimh, il numero 3 è Adrian, il numero 4 è Marcelo e poi... ci sono già quattro portieri. Non siamo mai stati in una situazione in cui abbiamo avuto bisogno di usarne un quinto".

E ancora: "Questo non ha nulla a che vedere con le qualità di Karius ma penso sia sotto gli occhi di tutti la crescita Kelleher, che è pronto praticamente a tutto. Conosciamo la qualità di Adrian e dell'impatto che ha in allenamento, sullo spogliatoio e cose del genere. Anche Marcelo è un talento incredibile. Questo è tutto. A Loris auguro solo il meglio e troverà un club, ora o in estate. E poi da lì andrà avanti, ne sono molto sicuro".