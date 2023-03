Liverpool, Darwin Nunez: “7-0 contro United la più bella gara mai giocata”

La partita della svolta per il Liverpool , quella arrivata la scorsa settimana con il Manchester United e che ha visto i Reds vincere per 7-0. Dell'importanza di quel risultato ha parlato l'attaccante Darwin Nunez ai canali ufficiali della società.

"Quel 7-0 la più bella gara mai giocata? Sì, penso di sì. Questa partita è una delle migliori partite della vita. Abbiamo mostrato un gioco fantastico, sia in difesa che in attacco. Quando la gara è finita, ero così felice. Penso che abbiamo vinto con tanti gol perché i tifosi non hanno smesso di spingerci nemmeno per un minuto. Sono sempre con noi. Per molti versi, questo è stato anche merito dei tifosi", ha ammesso Darwin Nunez autore di una doppietta nel match.