Liverpool, Klopp disposto a tutto per tenere Milner: gli ha proposto ruolo nello staff

Il giocatore andrà via da svincolato al termine della stagione ma il manager tedesco ha provato un tentativo in extremis per non perdere la sua esperienza.

Redazione ITASportPress

Nelle scorse ore in casa Liverpool è diventato ufficiale l'addio di quattro calciatori che, al termine della stagione, lasceranno il club come parametro zero. Tra questi c'è anche James Milner per il quale, da settimane, si parla di un possibile approdo al Brighton di De Zerbi o al Leeds.

Il Daily Mirror ha riportato in queste ore un curioso retroscena legato al feeling tra il calciatore esperto dei Reds e l'allenatore Jurgen Klopp. Pare, infatti, che il manager tedesco abbia fatto di tutto pur di far rimanere l'inglese persino offrigli un posto nel suo staff tecnico.

Klopp avrebbe offerto a Milner un ruolo al suo fianco. Una pista, però, che il calciatore non ha mai realmente preso in considerazione dato che non ha intenzione di ritarsi ma, anzi, ha tutta la voglia di provare un'altra annata, magari da protagonista.

Come detto in precedenza, Brighton e Leeds restano le due opzioni più probabili.