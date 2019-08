Liverpool, Klopp: “Dobbiamo restare avidi e fare sempre meglio, la Supercoppa…”

Dopo l’ottimo risultato all’esordio di Premier League, con un bel 4-1 inflitto al Norwich, per il Liverpool è tempo di prepararsi alla Supercoppa europea contro il Chelsea di mercoledì 14 agosto ad Istanbul. Queste le parole dell’allenatore dei Reds Jürgen Klopp al sito ufficiale dell’Uefa: “La mia squadra deve rimanere avida, dopo la finale di Champions League vinta abbiamo avuto circa quattro settimane in cui tutti ci hanno dato una pacca sulla spalla ed è stato fantastico ovunque siamo andati – ha detto il tedesco, ancora felice per il successo europeo -. È semplicemente bello, ma cose come questa possono ammorbidirti e possono toglierti un po’ di potere. Ecco, non deve accadere: bisogna fare ancora meglio”. Ecco perché la Supercoppa non è un impegno qualunque: “Se non facciamo parte di questa sfida vuol dire non aver vinto una finale. In passato non ho apprezzato guardare questa partita proprio perché spesso mi capitava di non esserci per non aver vinto una finale, ma quest’anno è completamente diverso, non vediamo l’ora”.