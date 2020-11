Liverpool, Klopp: “La partita contro il Manchester City è la più difficile nel mondo del calcio”

Domenica la giornata di Premier sarà coronata da una grande classica come Liverpool-Manchester City, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp ha presentato la partita come “La più difficile nel mondo del calcio”. “Sarà una partita difficile per entrambe le squadre – svela l’allenatore del Liverpool. Non si possono fare paragoni con gli anni scorsi, sono cambiate tante cose. Mi piacciono questi match e mi piace prepararli, anche se è davvero difficile. Nella scorsa stagione abbiamo perso all’Etihad ma era una situazione particolare perché tre giorni prima avevamo vinto il titolo. Per noi è stato un momento speciale. Non importa giocare in casa o in trasferta, l’importante è giocare con coraggio e difenderci con tutte le nostre forze. Solo così avremo una possibilità. Questa è la partita più difficile nel mondo del calcio”. Klopp ha poi toccato il tema relativo alla lotta scudetto: “Questa cosa della corsa a due cavalli non mi piace e non l’ho mai pensata. Mi interessa un solo cavallo, il nostro. Chelsea, Tottenham, Everton, Leicester e Manchester United sono grandi squadre. L’Everton – purtroppo – lo è davvero tanto. Lotteranno per un posto in Champions, non so chi sarà il cavallo migliore”.