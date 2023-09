Liverpool, Klopp: “Nunez è un giocatore incredibile, quando c’è lui…”

Dopo un'annata difficile con un debutto decisamente al di sotto delle aspettative, Darwin Nunez pare abbia trovato la propria dimensione al Liverpool . La nuova stagione è cominciata alla grande per l'attaccante uruguaiano, è un titolare imprescindibile per Klopp : "Quando c'è lui in campo abbiamo proprio un'altra marcia, il nostro gioco migliora decisamente".

NUNEZ: L'allenatore ha elogiato Darwin Nunez, grande protagonista in quest'avvio di stagione del Liverpool. "È un giocatore incredibile e si sta divertendo, questo è importante, godersi il gioco. L'unico problema di un attaccante è quando non ha nemmeno la possibilità di segnare, ma lui ne ha avute molte e ha fatto dei gran gol due. Anche contro l'Aston Villa ha giocato molto bene, poi c'è stata la pausa per le squadre nazionali ed è tornato con un po' di disagio muscolare, così ho deciso di non lanciarlo nell'undici contro il Wolverhampton. Ma quando è entrato...". ContinuandosuNunez: "Lo vedi benissimo in allenamento. È felice e non è importante se segna o meno. Poi in momenti così bisogna continuare a provare, giocare bene e aiutare la squadra, le cose vanno a posto da sole".