Liverpool, Klopp saluta Arthur: “Gli auguro il meglio, professionalità e…”

Arthur Melo non continuerà la propria carriera al Liverpool. Quanto ci si poteva aspettare è stato confermato dallo stesso tecnico dei reds, Jurgen Klopp. Queste le parole dell'allenatore nei confronti dello spagnolo, spesso vittima di infortuni in stagione: "Ci tengo ad augurargli il meglio per il futuro ora che il suo periodo di prestito arriva alla conclusione. La sua professionalità e abilità sono sempre state chiare e limpide per quelli di noi che hanno lavorato con lui". Il centrocampista si trasferì in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto ed ora farà ritorno alla Juventus. Sul futuro, possibilità rientro in Spagna.