Liverpool, Mané: “L’aspetto mentale ha fatto la differenza. Un orgoglio vincere”

Grande successo del Liverpool nella finale di Supercoppa Europea giocata contro il Chelsea. Il 2-2 dopo i tempi regolamentari e i supplementari hanno poi visto i Reds vincere ai rigori. Di fondamentale importanza, però, le due reti dell’attaccante di Klopp Sadio Mané. Una doppietta vitale per il Liverpool che non ha giocato la sua miglior partita sotto l’aspetto fisico ma ha trovato risorse inaspettate.

Lo ha ammesso lo stesso senegalese classe ’92 ai microfoni di Sky Sport: “Siamo molto orgogliosi della vittoria, è stata una partita complicata. Non la migliore da parte nostra ma non si può sempre giocare bene. A volte l’aspetto mentale gioca un ruolo molto più importante di quello fisico e noi siamo stati un grande gruppo, siamo stati uniti per vincere”.