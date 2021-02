Liverpool, nessuna euforia per Henderson: “Vittoria sul Lipsia? Solo un buon risultato…”

Serviva un buon risultato per riprendersi dalle ultime prove negative in Premier League. Il Liverpool ha saputo sfruttare gli errori del Lipsia e battere i tedeschi nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un 2-0 che comunque non lascia troppa serenità in vista del ritorno, almeno stando alle parole di Jordan Henderson. Il centrocampista, parlando a BT Sport, ha cercato di non lasciarsi andare all’euforia del momento guardando al proseguimento della stagione.

Henderson predica calma

“Si tratta solo di un buon risultato ottenuto”, ha detto Henderson con fermezza. “Siamo soddisfatti certamente, ma si tratta solo di metà del lavoro”, ha proseguito con riferimento alla gara di ritorno. “Il nostro obiettivo è lavorare e andare avanti. Lottare ogni partita che giochiamo. Ci sono state situazioni difficili in stagione ma penso che adesso ci resti solo da pensare gara dopo gara, lottare e vedere cosa succede. Vincere contro il Lipsia è stato un buon passo in avanti. Continuando così otterremo senza dubbio buoni risultati”.