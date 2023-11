Liverpool, piace un 2006 valutato 40 milioni: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Il Liverpool di Jürgen Klopp pensa anche al futuro e ha messo gli occhi in casa Leeds United. I Reds puntano il classe 2006 Archie Gray. Il centrocampista, che ha già collezionato 14 presenze in Championship, è uno degli astri nascenti del calcio inglese. Per questo motivo, il Liverpool vorrebbe evitare di perderlo come fatto con Jude Bellingham e avrebbe deciso di mettere sul tavolo 40 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Reds potrebbero anche decidere di acquistarlo a gennaio e lasciarlo crescere al Leeds United fino a giugno, per averlo pronto in vista della prossima stagione.