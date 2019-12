Liverpool sul tetto del mondo, Mané svela l’incredulità di Keita: “Ma il trofeo è nostro?”

Il Liverpool si è laureato campione del mondo per club. Battuto il Flamengo grazie ad una rete di Firmino. Bis incredibile di coppe dopo il successo in Champions League per i Reds che festeggiano in campo e sui social e danno vita anche ad un simpatico siparietto.

Protagonisti Sadio Mané e Naby Keita. L’attaccante senegalese ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto della festa del Liverpool sul campo che lo ritrae in compagnia del collega in un momento molto particolare. “Naby mi ha chiesto se il trofeo fosse nostro e se lo portassimo con noi a Liverpool”, ha detto Mané raccontando l’incredulità del compagno. “Gli ho detto di sì e da quel momento ha voluto tenere con me la coppa e abbiamo iniziato a ridere… Siamo i campioni”.

Attimi speciali, quelli raccontati e condivisi dal campione senegalese. Un bel regalo di Natale per lui e per la squadra…