Liverpool, van Dijk e i rumors sul rinnovo: “Nulla di vero. Vedremo cosa accadrà in futuro…”

Virgil van Dijk fa parlare di sé non solo per le ottime prestazioni in campo e per i premi vinti di recente e quello che potrebbe vincere in futuro, ma anche per il suo contratto di cui in terra inglese di parla spesso.

Dopo il trasferimento a cifre record al Manchester United di Harry Maguire, si era parlato del potenziale rinnovo contrattuale dell’olandese con i Reds per adeguare la parte economiche di quello che è considerato il miglior difensore del mondo in questo momento. Come riporta il Mirror, però, a negare le voci e mettere qualche ansia al Liverpool ci ha pensato lo stesso centrale olandese.

Van Dijk, infatti, ha risposto in maniera abbastanza generica senza far trapelare alcuna notizia: “Rinnovo? Non sta succedendo nulla in questo momento, quindi queste voci non mi riguardano. Ho visto molti discorsi sulla stampa riguardo a questo ma assolutamente non sto discutendo di nulla al momento con la società. L’unica cosa che voglio fare in questo momento è concentrarmi sulle partite in campo”. Ma poi la dichiarazione che riapre tutto, anche in ottica mercato: “Vedremo in futuro cosa succederà…”.