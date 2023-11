Liverpool, Van Dijk fa autocritica: “Io mediocre la scorsa stagione”

STAGIONE "NO": Per cominciare Van Dijk ha fatto riferimento al terribile infortunio che tanto lo ha condizionato, rottura del legamento crociato anteriore. "Quella lesione era molto grave e ho dovuto imparare di nuovo a relazionarmi con il mio corpo. Da zero. Ammetto di aver passato un periodo di gran paura, ma ora non succede più". Poi, il buon augurio per l'attuale stagione: "A questo punto sento di poter tornare al meglio della mia condizione. La scorsa annata è stata mediocre, anche cattiva in alcune fasi. Prendo sul serio ogni tipo di critica, inoltre so benissimo quando gioco bene e quando no. In ogni caso, ho lavorato molto e mi sento molto meglio in questa stagione". La dimostrazione arriva dalla buona prima parte di stagione finora disputata, seppur ancora molto lontana dal Van Dijk del 2020.