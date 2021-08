Ljajic si sfoga: “Puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo”

Il giocatore serbo è stato messo fuori rosa

Vi abbiamo parlato in queste ore del caso scoppiato in casa Besiktascon Adem Ljajic, ex attaccante con un passato anche in Italia, messo fuori rosa ufficialmente perché non rientra nei piani del club. Questa mattina, il giocatore serbo attraverso il proprio account Instagram ha pubblicato un paio di stories che spiegano la sua amarezza per questa situazione davvero particolare: "Nessun problema con la società, tifosi, famiglia Besiktas. Morale della favola è che puoi fare tanto o poco ma verrai dimenticato in un attimo", ha scritto Ljajic.